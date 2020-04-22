Kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün gece saat 23.50 sıralarında bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi alan polis ekipleri ikamete düzenledikleri operasyonda, 14 kişi ile birlikte ev içerisinde oyun masaları ve masaların üzerinde iskambil kağıtları, yazbozlar ayrıca toplam 57 tane farklı renklerde para yerine geçtiği değerlendirilen marka olduğu tespit edildi.

Ev sahibi N.Ö. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem, ev sahibi dahil evde bulunan 14 kişinin her birine de Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.