Kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Adreslerdeki paralara da el konuldu.
Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.