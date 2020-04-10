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10.04.2020 - 17:00 | | DHA

Kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Adreslerdeki paralara da el konuldu.

 

 

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