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24.01.2021 - 17:57 | | İHA

Kumar oynayan 22 kişiye 70 bin TL para ceza!

Uşak’ta ruhsatsız bir iş yerinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin TL para cezası kesildi. Öte yandan operasyonda ele geçirilen 6 bin TL’ye de el koyuldu.

Kumar oynayan 22 kişiye 70 bin TL para ceza!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Durak Mahallesi’nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 70 bin TL para cezası kesildi.

Ayrıca Uşak Emniyetine bağlı bir polis memuru, kumar oynamak için sosyal mesafeyi hiçe sayan şüphelilere, sosyal mesafenin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 6 bin TL’ye de el koyuldu.

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