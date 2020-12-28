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28.12.2020 - 17:08 | | İHA

Kumar oynayan 22 kişiye baskın!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Kumar oynayan 22 kişiye baskın!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 571 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 farklı evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine ikametlerde bulunan 22 şahıs yakalandı. Şahıslara kumar oynamaktan 26 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 61 ŞAHSA 176 BİN 400 TL İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 262 işyeri denetlendi. Denetimlerde 768 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 29 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 7 şahsa maske takmamaktan 6 bin 300 TL, 25 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 78 bin 750 TL olmak üzere toplamda 176 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Antalya’da borç yapılandırma yoğunluğuAntalya’da sigortalı ve işverenlerin borçlarına ilişkin 7256 sayılı kanun ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirilen ödeme kolaylığı, SGK İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. HES kodu sorgulanıp ateşleri ölçülerek içeriye alınan vatandaşlar, hizmet binasında borcunu yapılandırmak için sıraya girdi.
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