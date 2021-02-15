15.02.2021 - 17:00 | | DHA
Kumar oynayan eve şok baskın!
Zonguldak’ta bir eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 6 kişi yakalandı. Olayla ilgili toplam 51 bin 575 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yedigelli köyündeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler R.A., E.D., M.Y., H.A., V.U. ve G.A.'ya, kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 575 lira ceza uyguladı. Evde bulunan kumar makinesi ve diğer malzemelere de el konuldu.
Ev sahibi hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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