Kümeste bulunan silahlarla ilgili 2 tutuklama!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek'te kaçakçıllık yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; kümesin içinde toprağa gömülü halde uzun namlulu piyade tüfeği ile 2 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait 5 şarjör, 162 mermi ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden F.A. ve İ.H.K., sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.