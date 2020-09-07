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07.09.2020 - 11:09 | | DHA

Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Kumluca'da 190 kaçak göçmen yakalandı

Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'da, sabaha karşı, içinde kaçakların bulunduğu tur teknesinin karaya yaklaştığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı. Kaçak göçmenlerden bazıları, bölgede izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü. Kaçakların tur teknesiyle Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, tekne arıza yapınca da Adrasan Koyu'na girdiği öğrenildi.

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