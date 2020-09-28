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28.09.2020 - 14:56 |

Kunut Duaları 1. ve 2. Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Kunut Duaları Türkçe meali...

Kunut Duaları genellikle Yatsı namazının ardından kılınan 3 rekatlik vitir namazında 3. rekatta rükuya gitmeden önce tekbir alınması ve Kunut duaları okunması ile eda edilen bir namazdır. Her gün beş vakit namazını kılan bir müslüman günde Vitir namazını da eda ediyorsa bir kez okumakla yükümlüdür. Peki Kunut Duaları 1 ve 2 Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir? Kunut Dualarında ne anlatılmaktadır. İşte Kunut Duası 1 ve 2 okunuşu ve anlamı...

Kunut Duaları 1. ve 2. Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Kunut Duaları Türkçe meali...

Kunut duaları İslam'da büyük bir önem taşır. Müminlerin vitir namazını kılarken bu duayı ezbere bilmesi gerekir. Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir. İşte kunut suası okunuşu ve anlamı...

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU

Kunut Duaları 1. ve 2. Arapça okunuşu ve Türkçe meali Kunut Duaları Türkçe meali...

DİYANET KUNUT DUALARI HAKKINDA

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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