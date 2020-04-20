Kural Eş Anlamlısı Nedir? Kural Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Davranışlarımıza yön veren ve uyulması gereken ilkelerin tümüne 'kural' adı verilir. Toplumsal hayatın düzeni açısından, kurallara riayet edilmelidir.

Kural Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre, kural kelimesi anlamı, bilim veya sanat konularında, ona yön vermekte olan ike anlamına gelmektedir. Ayrıca, 'töreler tarafından uyulması mecburi olan kanunlar' anlamı da taşımaktadır. Örneğin; Nezaket ve ahlak kuralları, görgü kuralları. Türkçede kur kökeninden türemiş olan kural kelimesinin eş anlamlısı, 'kaide' kelimesidir. İkisi birbirinin yerine kullanılabilir.

Kural Kelimesi Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?

Türkçede kural kelimesinin anlamdaşı olarak kullanılabilecek kaide dışında 'nizam' kelimesi de bulunmaktadır. Kural'ın zıt anlamlısı yoktur. Örnek cümle olarak; ' Toplum içinde yaşayabilmek için belli kaideler vardır.' veya ' Öğretmen, öğrencilerini belli bir nizam ile oturtmuştu sıralarına'. ' Kurallara uymamanın mutlaka bir cezası olacaktır.'