Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu yıl corona virüs nedeniyle erken verilmişti. Peki 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2020?

Kurban Bayramı ikramiyesinin bayramdan önce yatırılması bekleniyor. Henüz net bir tarih açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.