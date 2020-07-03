03.07.2020 - 13:29 |
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor.Temmuz ayına girilmesiyle birlikte ay sonu idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na yaklaşılıyor. Bayram ikramiyesinin verileceği tarih merak konusu. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu yıl corona virüs nedeniyle erken verilmişti. Peki 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2020?
Kurban Bayramı ikramiyesinin bayramdan önce yatırılması bekleniyor. Henüz net bir tarih açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.
Prof. Dr. İlhan Çetin Kurban Bayramı'nda KKKA için uyarıda bulunduSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız olmuştu. Bu nedenle özellikle elinde yara veya kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeleri öneriyoruz'' dedi. Prof. Dr. Çetin, alınan önlemler ve uyarılar sayesinde son dönemde vaka sayılarında azalma olduğunu belirterek, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkati çekti.