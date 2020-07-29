Kurban Bayramı namazı ne zaman saat kaçta? 31 Temmuz Cuma il il İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı için çok az bir zaman kaldı. Yarın bayram arefesi. Kurban Bayramı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namaz saatleri kaç? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayram namaz vakti : 06.33

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bayram namazı : 06.19

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saati: 06.45

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 06.15,

Adıyaman 06.01,

Afyon 06.31,

Ağrı 05.39,

Aksaray 06.17,

Amasya 06.06,

Ankara 06.19,

Antalya 06.33,

Ardahan 05.38,

Artvin 05.41,

Aydın 06.43,

Balıkesir 06.40,

Bartın 06.18,

Batman 05.50,

Bayburt 05.49,

Bilecik 06.30,

Bingöl 05.51,

Bitlis 05.45,

Bolu 06.23,

Burdur 06.34,

Bursa 06.34,

Çanakkale 06.45,

Çankırı 06.15,

Çorum 06.10,

Denizli 06.38,

Diyarbakır 05.53,

Düzce 06.24,

Edirne 06.41,

Elazığ 05.56,

Erzincan 05.53,

Erzurum 05.46,

Eskişehir 06.29,

Gaziantep 06.06,

Giresun 05.55,

Gümüşhane 05.52,

Hakkari 05.40,

Hatay 06.13,

Iğdır 05.35,

Isparta 06.32,

İstanbul 06.33,

İzmir 06.45,

Kahramanmaraş 06.07,

Karabük 06.18,

Karaman 06.23,

Kars 05.37,

Kastamonu 06.13,

Kayseri 06.11,

Kırıkkale 06.17,

Kırklareli 06.38,

Kırşehir 06.15,

Kilis 06.08,

Kocaeli 06.29,

Konya 06.24,

Kütahya 06.32,

Malatya 06.00,

Manisa 06.43,

Mardin 05.52,

Mersin 06.18,

Muğla 06.42

Muş 05.47,

Nevşehir 06.14,

Niğde 06.16,

Ordu 05.57,

Osmaniye 06.11,

Rize 05.47,

Sakarya 06.27,

Samsun 06.03,

Siirt 05.47,

Sinop 06.06,

Sivas 06.03,

Şanlıurfa 06.00,

Şırnak 05.45,

Tekirdağ 06.39,

Tokat 06.04,

Trabzon 05.50,

Tunceli 05.54,

Uşak 06.35,

Van 05.40,

Yalova 06.32,

Yozgat 06.12,

Zonguldak 06.21.

BAYRAM NAMAZI İÇİN KRİTİK UYARILAR

Kurban kesim alanlarının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Denetimleri kimin ne sıklıkla, nasıl yapacağı ve cezai yaptırımların nasıl uygulanacağı netleştirilmeli. Mümkünse, bayram namazı açık havada kılınmalı, kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı, maskesiz gelinmemeli, giriş ve çıkışta kalabalıklaşma olmaması için uyarılar yapılmalı, namaz sonrası bayramlaşma, temas, tokalaşma olmamalı. Namaz öncesi cami, halılar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve çevre yüzeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli, cemaat evinden seccadesini getirerek, onun üzerinde namaz kılmalı, müftülükler, din görevlileri, bu kuralları önceden cemaate duyurmalı" ifadesini kullandı.