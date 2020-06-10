Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürüyor?

Ramazan Bayramı'ndan sonra gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. 2020 Yılında Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşları meraklandırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak olan olan Kurban Bayramı tarihleri belirlendi. Her yıl değişkenlik gösteren Kurban Bayramı bu yıl ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan o tarihler...

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı toplam 4 gün sürecek. Peki hangi tarihte başlayacak, ne zaman sona erecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı

31 Temmuz 2020 Cuma günü 1.GÜN

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. GÜN

2 Ağustos 2020 Pazar 3. GÜN

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. GÜN