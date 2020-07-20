Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Bakan Koca açıkladı: Bayramda yasak olacak mı?

2020 Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın evlerinde geçiren vatandaşlarımız, Kurban Bayramı'nda da herhangi bir yasak olup olmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre: Konu kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.