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06.04.2020 - 10:31 |

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu İslam alemi tarafından yavaş yavaş yöneltilmeye başlandı. Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslüman vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor? sorusunu soruyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor?

Şaban ayının içerisindeyiz... Ramazan ayı için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Yüz binlerce mümin ilk olarak ramazan ayını beklerken bir diğer yandan da "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte bayram tarihleri...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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