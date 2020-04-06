06.04.2020 - 10:31 |
Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman? sorusu İslam alemi tarafından yavaş yavaş yöneltilmeye başlandı. Ramazan ayını heyecanla bekleyen Müslüman vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı ne zaman? Hangi tarihlere denk geliyor? sorusunu soruyor.
Şaban ayının içerisindeyiz... Ramazan ayı için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Yüz binlerce mümin ilk olarak ramazan ayını beklerken bir diğer yandan da "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soruyor. İşte bayram tarihleri...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020