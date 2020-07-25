Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlıyor, ayın kaçında?

Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Bu yıl kurban kurban kesecek olan vatandaşlar küçükbaş veya büyükbaş hayvan araştırması yaparken, bir yandan da Kurban Bayramı tarihlerini öğremek istiyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bu yıl Kurban Bayramı hangi günlerede denk geliyor? İşte Kurban Bayramı hakkında bilinmesi gerekenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.

2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.