Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün?

2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı bu yıl hafta sonuna denk gelecek mi? Özellikle çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. İşte Diyanet İşleri takvimine göre Kurban Bayramı tarihi...

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 3 Ağustos Pazartesi ise Kurban Bayramının son günü. Toplamda 4,5 günlük tatil olacak.