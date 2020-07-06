06.07.2020 - 15:40 |
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün?
Kurban Bayramı ayın kaçında? Dini bayramlarımız arasında olan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi günlere geldiği araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri takviminde yer alan bilgilere göre 2020 Kurban Bayramı tatili belli oldu. Peki, Kurban Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor?
2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı bu yıl hafta sonuna denk gelecek mi? Özellikle çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. İşte Diyanet İşleri takvimine göre Kurban Bayramı tarihi...
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - AREFE
31 TEMMUZ 2020 CUMA - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN
01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN
02 AĞUSTOS 2020 PAZAR - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN
03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 3 Ağustos Pazartesi ise Kurban Bayramının son günü. Toplamda 4,5 günlük tatil olacak.
Yerli uçak bombası SARB-83 seri üretime hazırTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonunda geliştirdiği ardışık delicili uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır hale getirildi.