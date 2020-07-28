Kurban Bayramı öncesi çok kritik operasyon! 6 kişilik şebeke çökertildi

Kurban Bayramı öncesinde, hasta hayvanları kurbanlık olarak piyasaya sürmeye çalışan şebekelere yönelik Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda, kısa süre önce sağlıksız hayvanları piyasaya sürmeye çalışan bir şebeke belirlenip takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla izlenen şebekenin, veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanların küpelerini kopyalayarak kontrolden geçemeyen hayvanlara takmak üzere ikizini yaptığı tespit edildi.

Yapılan ikiz küpeleri kurban pazarlarına götürmek üzere hasta hayvanlara taktığı belirlenen şebekeye tespitlerin ardından operasyon düzenlendi.

Arnavutköy merkez olmak üzere İstanbul'un değişik ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda kimliği belirlenen 6 şebeke üyesi adreslerinde yakalanıp gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte ikizleme hayvan kulak küpesi ele geçirildi. Şebekenin sattığı ve elinde bulunan hayranları incelmeye alan polisin soruşturmadı derinleştirerek sürdürdürdüğü öğrenilirken şebeke üyeleri emniyette sorguya alındı.