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03.08.2020 - 16:16 | | DHA

Kurban payı dağıtırken feci şekilde can verdi!

Antalya’nın Kemer ilçesinde, kurban payı dağıtmak için yola çıkan Murat Özberk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yolun 3 metre altında kalan bahçeye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kurban payı dağıtırken feci şekilde can verdi!

Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde yaşayan Murat Özberk, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi günü kurban kesti. Ardından da kurban paylarını dağıtmak için arkadaşına ait 07 KBD 17 plakalı otomobille yola çıktı. D400 Karayolu'ndan Kemer-2 girişine gelen Özberk, sapakta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan 3 metre altta kalan bir işletmeye ait bahçeye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 3 çocuk babası Murat Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan Özberk'in cansız bedeni, ailesine teşhis ettirildi.

Ankara-Konya karayolunda feci kazaGelen bir son dakika haberine göre; Ankara-Konya karayolu Kulu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
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