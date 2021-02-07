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07.02.2021 - 14:29 | | DHA

Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonrası kurt uzaklaştırılırken, 2 koyun yaralandı.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Akkışla İlçesi Gömürgen mahallesinde meydana geldi. Besici Özgür Koçak, ahırı temizlemek ve yem hazırlamak için yaklaşık 50 koyunu dışarıya çıkardı. Bu sırada mahalleye inen aç kalan kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Kaçan sürünün peşinden ilerleyen kurt iki koyunu yaraladı. Mahalle sakinlerinin olayı fark ederek müdahalesi sonrası kurt bölgeden uzaklaştırıldı. Kurdun, koyunlara saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Besici Koçak, "Hayvanları yemlemek için hazırlık yapıyordum. Bu sırada ahır önünde bekleyen hayvanlarıma kurt saldırdı. Sürüm korkup kaçtı. Ben de peşlerinden gittim. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hayvanlarımı telef olmak olmaktan kurtuldu. Daha önceden yine mahalleye kurt inmiş 7 köpek, 10 küçükbaş hayvanı yemişti. Zaman zaman mahalle sakinleri olarak nöbet tutuyoruz" dedi.

    Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kameradaKayseri'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonrası kurt uzaklaştırılırken, 2 koyun yaralandı.
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