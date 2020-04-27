Kurt, avıyla görüntülendi

Doğa hayranı Çağdaş Keçeci (35), kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı.
Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı.
Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.
Fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: Sayamadım yolcularıİstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüste 3 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, Özürlüler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım dedi.