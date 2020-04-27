Kurt, avıyla görüntülendi

Doğa hayranı Çağdaş Keçeci (35), kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı.

Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı.

Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.