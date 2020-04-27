MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurt, avıyla görüntülendi
ABONE OL
27.04.2020 - 10:22 | | DHA

Kurt, avıyla görüntülendi

Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi.

Doğa hayranı Çağdaş Keçeci (35), kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde birçok yaban hayvanını görüntüledi. Fotokapana son olarak kurt yansıdı.

Görüntülere göre, ormanda dolaşan kurt, fotokapanı fark ederken, bir süre inceledikten sonra uzaklaştı.

Kurt, daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.

Kurt, avıyla görüntülendi

Fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: Sayamadım yolcularıİstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüste 3 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, Özürlüler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Sıradaki Haber