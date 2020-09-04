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04.09.2020 - 09:30 | | İHA

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi kırsalında bir grup doğasever fotokapanla, kurt sürüsünü görüntüledi.

Bayburt’tan dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon’a giden bir grup doğaseverin, kamp yaptıkları alanın yakınına kurdukları fotokapana üç kurt yansıdı.

Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.

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