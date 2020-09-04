04.09.2020 - 09:30 | | İHA
Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi kırsalında bir grup doğasever fotokapanla, kurt sürüsünü görüntüledi.
Bayburt’tan dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon’a giden bir grup doğaseverin, kamp yaptıkları alanın yakınına kurdukları fotokapana üç kurt yansıdı.
Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.
Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova: Koronavirüs 40 derece üzerindeki sıcaklıkta ölmüyor!Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 40 derece üzerindeki sıcaklıkta koronavirüsün ölmediğini, sıcağa uyum sağladığını söyledi.