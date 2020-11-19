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19.11.2020 - 12:07 | | DHA

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında, halk oyunları gösterisini izlemek isteyenler, tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Edirne Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gösteriyi yakından izlemek isteyenler ise polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçlarıyla geçiş yapıldı. Bazı araçlardan halka, şeker ve araç kokusu dağıtıldı. Şeker ve araç kokusu almak isteyenler, birbiriyle yarıştı.

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kurtuluş gününde uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydılar

 

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
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