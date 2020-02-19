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19.02.2020 - 23:15 |

Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 11. son bölümde Gündüz Moğolların eline düştü...

ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman , 11. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Gündüz'ün Moğolların eline düşmesi damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 11. son bölümde Gündüz Moğolların eline düştü...

KURULUŞ OSMAN 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu’nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye’ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey’e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, ‘Ya şehadet ya hürriyet’ diyerek kıyama kalkar. Alişar’ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia’yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası’nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman’ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay’ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey’e nasıl ilham verecek? Osman’ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay’ın yeni oyunları neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

 

Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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