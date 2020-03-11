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11.03.2020 - 23:26 |

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze geldi ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

14. bölümünde, Dündar ve Batur’un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay’la kozlarını paylaştı. Kıyama kalkan Osman Bey ihanetlerin hesabını sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Kuruluş Osman' 14. Bölüm paylaşımlarını #TürkOlmak etiketi ile yaptı.

“Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, burada Batur’un ihaneti ile karşılaştı. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar’ın ve ardından Balgay’ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına vardı. Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze geldi...

KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN 14. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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