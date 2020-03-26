Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okudu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KURULUŞ OSMAN 16. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...