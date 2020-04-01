MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
ABONE OL
01.04.2020 - 23:41 |

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilmek için harekete geçti ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN 17. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 17. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Sıradaki Haber