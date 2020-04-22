22.04.2020 - 23:53 |
Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey’in Bizans prensesi Adelfa’yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KURULUŞ OSMAN 18. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...