Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

KURULUŞ OSMAN 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey’in Bizans prensesi Adelfa’yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN 18. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 18. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...