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12.06.2020 - 12:37 |

Kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüsle (Kovid-19)  mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, kurum içi katılımı az olan  toplantılar için mümkünse doğal havalandırması olan odaların tercih edilmesi, klima ile vantilatörün ise kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler belirlendi

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek rehbere "Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı da eklendi.

"Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi  düşük katılımlı toplantıların, önlem alınmadığı takdirde Kovid-19 bulaşı  açısından riskli olduğu, bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla tedbirlere  uyulması gerektiği" uyarısına yer verilen rehberde, temastan kaçınmak amacıyla  toplantıların mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılması gerektiği  vurgulandı.

Rehberde, toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli)  odaların tercih edilmesi, merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı  odalarının havalandırmalarının da doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde  düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Havalandırma sistemlerinin bakımı ile filtre  değişimlerinin üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılması ve klima ile  vantilatörün kullanılmaması gerektiğine işaret edildi.

Toplantı salonu ile salon girişine Kovid-19 önlemleriyle ilgili  bilgilendirme afişlerinin (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı  salonunda uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği vurgulandı. Rehberde  ayrıca toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şeyin yenilip içilmemesi,  toplantı sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması halinde  ara verilerek pencerelerin açılması ve ortamın havalandırılması gerektiği  belirtildi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Toplantı salonlarının temizliğinin günlük olarak yapılması ve  salonların düzenli havalandırılmasının önemine işaret edilen rehberde, alınması  gereken diğer önlemler şu şekilde sıralandı:

"Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan  yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye  kolçakları) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik  sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay  bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor  bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için  kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10  sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

- Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve  diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.  Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri  içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan  yüzey dezenfektanları da kullanılabilir.

- Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.  Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı,  ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır."

"TÜM KATILIMCILARIN ADLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ EN AZ 14 GÜN  SAKLANMALIDIR"

Rehberde, toplantı salonu ve katılımcılara yönelik alınması gereken  önlemlere de yer verildi.

Toplantı salonunda, görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi  düşecek şekilde planlama yapılması, salonundaki oturma düzeninin de her yöne en  az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanması gerektiğine işaret edildi.  Katılımcıların toplantı boyunca maskelerini mutlaka uygun şekilde takması,  toplantı başkanının katılımcılara toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları  uyarısında bulunması gerektiği ifade edildi.

Rehberde, toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması,  kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması  gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"- Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden  işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit  kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler  evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa  kullanılmamalıdır.

- Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en  az 14 gün saklanmalıdır. Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün  içinde Kovid-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama, il/ilçe sağlık müdürlüğü  yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

- Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası Kovid-19 tanısı  alırsa temaslı değerlendirilmesi yapılırken Kovid-19 pozitif kişinin semptom  başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve  bu durum tüm katılımcılara bildirilmelidir. Bu kişiler maske takarak işe devam  etmeli, 14 gün boyunca Kovid-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden  kendilerini izlemelidir. Bu süre içerisinde Kovid-19 belirtileri gösterenler  il/ilçe sağlık müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19  Rehberi'ne göre yönetilmelidir.

- Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel  temizliğine uygun olarak yapılmalıdır."

 

 

 

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