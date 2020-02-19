MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı
ABONE OL
19.02.2020 - 10:14 | | DHA

Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin hava filtresine gizlenen 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu uyuşturucuyu getirecek otomobili takibe aldı. Otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Aşil' ve 'Ateş' eşliğinde otomobilde yapılan aramada hava filtresi boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçtaki Afgan uyruklu G.C., Kırgız uyruklu O.N ile Türk vatandaşı N.G'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Rusya'da hızlı tren yayaya çarptıRusya’da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Şubat hava durumu... Hava nasıl olacak?

19 Şubat hava durumu... Hava nasıl olacak?

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber