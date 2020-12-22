22.12.2020 - 16:27 | | AA
Kuşadası'nda 545 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda 545 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadı Kalesi Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 540 litre şarap ve 5 litre rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.