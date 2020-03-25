25.03.2020 - 10:06 | | İHA
Kuşadası’nda corona virüse karşı ilginç önlem!
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.
Çarşı ve caddelerde yürüyen 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, corona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu.
Evde yaşlı anneannesine hastalık bulaştırmamak için böyle bir önlem aldığını söyleyen Oktay, “Evde yaşlı anneannem var ona bulaştırmamak için böyle bir önlem aldım. Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.
Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebirMUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 120 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Pazarcı esnafı, koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere kuzugöbeği mantarı tüketin çağrısında bulundu.