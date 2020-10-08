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08.10.2020 - 17:33 | | AA

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 13 sığınmacı kurtarıldı.

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldıkları öğrenilen Suriye ve Lübnan uyruklu 13 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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