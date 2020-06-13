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13.06.2020 - 21:50 | | AA

Kütahya'da bir köye corona virüs karantinası!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir köyün, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'da bir köye corona virüs karantinası!

Gediz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Altınkent köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının Gediz Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. 

"Altınkent köyünde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için, köy yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında kontrol altına alınmasına ve karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."

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