MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da ele geçirildi! Tam 230 parça...
ABONE OL
12.01.2021 - 18:37 | | AA

Kütahya'da ele geçirildi! Tam 230 parça...

-Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 230 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya'da ele geçirildi! Tam 230 parça...

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Mesire alanında içinde bir şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada iki poşet içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke ile 153 obje ele geçirildi.

Kütahyada ele geçirildi Tam 230 parça...


Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.K, gözaltına alındı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet