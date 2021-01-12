12.01.2021 - 18:37 | | AA
Kütahya'da ele geçirildi! Tam 230 parça...
-Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 230 parça tarihi eser ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Mesire alanında içinde bir şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada iki poşet içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke ile 153 obje ele geçirildi.
Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli M.K, gözaltına alındı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.