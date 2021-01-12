Kütahya'da ele geçirildi! Tam 230 parça...

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ada Mesire alanında içinde bir şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada iki poşet içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 77 sikke ile 153 obje ele geçirildi.









Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.K, gözaltına alındı.