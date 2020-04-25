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25.04.2020 - 19:32 | | DHA

Kütahya'da feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da, kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesiyle sürücü Bayram Tunç (40) ve arkasındaki Volkan Türk (43) hayatını kaybetti.

Kütahya'da feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Çavdarhisar- Kütahya yolunun 5inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden Adil Bayram Tunç yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Tunç ve arkasındaki Volkan Türk yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tunç ve Türk'ün hayatımı kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tunç ve Türkün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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