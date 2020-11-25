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25.11.2020 - 10:53 | | AA

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 52 bin 390 adet tütün doldurulmuş makaron ile yaklaşık 33 kilogram tütün ele geçirildi.

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 6 iş yerinde eş zamanlı arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 31 kilo 93 gram kıyılmış tütün, 49 bin 590 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sipariş usulü ile içi tütün doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli şahsın iş yerinde, iş yerine ait depoda, şüpheliye ait araç ile şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 30 kilogram kıyılmış tütün, 14 kutu satışa hazır vaziyette 200'lük kutularda toplam 2 bin 800 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektronik terazi, 3 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili işyeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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