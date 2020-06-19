19.06.2020 - 11:41 | | DHA
Kütahya'da kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi... Kütahya’da, kargoyla gelen ayakkabıdan esrar çıktı. Kargoyu almaya gelen M.Ö. gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen söz konusu kargo şirketinde tedbir alan polis ekipleri, kargoyu teslim alan M.Ö.’yü gözaltına aldı. Kargo paketindeki ayakkabının içerisinde esrar bulundu. İfadesi alınan M.Ö., ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan adli soruşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın meydana geldiGelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.