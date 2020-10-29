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29.10.2020 - 02:57 | | AA

Kütahya'da Koronavirüs karantinası! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kütahya'da merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina uygulaması gece yarısı itibariyle başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı.

Kütahya'da Koronavirüs karantinası! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kütahyanın İnköy Mahallesinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanarak 14 günlük karantina kararı aldı. Kurul kararında, Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir denildi.

Karantina kararının gece yarısından itibaren başlamasıyla Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş yapılan yolları demir bariyerlerle kapattı. İnköy Mahallesinde ihtiyaçların Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağını belirtildi.

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