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18.12.2020 - 14:40 | | AA

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 parça obje ele geçirildi.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy'de ikamet eden T.K'nin (42) elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evi ve aracındaki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 desenli hilal kapak, toprak 3 testi, 2 bardak ve 2 tabak, bakır 2 ibrik, 3 kap, 4 kapak ve tepsi, 9 çan ile tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi.

Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli T.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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