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28.08.2020 - 14:27 | | DHA

Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı

Kütahya’da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve ‘üfürükçü hoca’ olarak tanınan H.A. (67), 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı

Kütahya’da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında ‘üfürükçü hoca’ olarak bilinen H.A.’nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli H.A.’nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında ‘yakalama emri’ olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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