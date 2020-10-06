06.10.2020 - 13:37 | | AA
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde H.Ş'nin bulunduğu otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta ve zanlının üzerinde yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.