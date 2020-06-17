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17.06.2020 - 15:20 | | DHA

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu sattığı iddia edilen Hasan Hüseyin G'yi (43) takibe aldı.Zanlı, kiraladığı otomobille gittiği Meydan Mahallesi'nde M.A. (37) ve F.A'ya (34) uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Kişilerin üzerlerinde 3 gram esrar ele geçirildi. H.H.G.'nin ifadesi doğrultusunda aynı mahalledeki O.Ç.'nin (20) kaldığı apart dairesine de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda yaklaşık 14 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Polisteki ifadelerinin ardandan adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.G. ile O.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
M.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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