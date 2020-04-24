‘Kutlu misafirimizi evde ağırlayacağız’

Erbaş, “Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz” dedi.

‘Önemli bir vesile’

Erbaş mesajında, “Yorulan ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, özümüze ve fıtratımıza yönelerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz bir fırsattır. İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi, bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir” ifadesini kullandı. Erbaş, şunları kaydetti:

“Büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu zorlukların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, yaşadığımız hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alacağız. Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim olacağız”

Erbaş, yardımlaşma ve dayanışmanın, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda adeta bir seferberliğe dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Destici’den mesaj

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de ramazan mesajı yayınladı. Destici, “Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde, devletimizin pandemiye dair koyduğu tüm kurallara uymak ve zor durumda olan insanlara yakın çevremizden başlamak üzere yardım etmekle sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekiyor” dedi.

‘Bereket getirsin’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ramazan mesajında, rahmet ve mağfiret ikliminin doruğu olan ramazanın Türk milletine saadet, huzur ve bereket getirmesini diledi. Karamollaoğlu, “Ramazan ayı, diriliş ve toparlanış ayıdır. İslam tarihinde nice önemli olaylar bu ayda vuku bulmuştur. Bu sebeple ramazan ayının manevi iklimi ruhlarımızın dirilişine, İslam dünyasında yaşanan kargaşa ve kaosun son bulmasına, dünyada da karşı karşıya kaldığımız Kovid-19 salgının bitmesine bir vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.