MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi
ABONE OL
08.05.2020 - 21:17 | | AA

Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.

Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen işçileri taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen 280 kişi, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının ardından otobüslerle Tokat'a getirildi. Otobüsten inen vatandaşlar, davul zurnayla karşılandı.

Vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır? 4. faz (yeni) sosyal yardım parası başvuruları başladı mı?

Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır? 4. faz (yeni) sosyal yardım parası başvuruları başladı mı?

Sıradaki Haber