08.05.2020 - 21:17 | | AA
Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 280 Türk işçi, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen işçileri taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Uçaktan inen 280 kişi, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının ardından otobüslerle Tokat'a getirildi. Otobüsten inen vatandaşlar, davul zurnayla karşılandı.
Vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.