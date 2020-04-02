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02.04.2020 - 20:20 | | AA

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Giresun'da yurda yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, otobüslerle Giresun'a götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kuveyt'ten yarın da bir grup Türk işçinin uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirileceği ve Giresun'da KYK yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.

 

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