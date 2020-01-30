MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuyruğu kesilmiş ölü yunus sahile vurdu!
ABONE OL
30.01.2020 - 09:27 | | İHA

Kuyruğu kesilmiş ölü yunus sahile vurdu!

Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fak edince şaşkınlık yaşadı. Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilden kaldırıldı. Balığın kuyruğunda kesikler olması balıkçı ağlarına takılmış ve balıkçılar tarafında kesilmiş olma ihtimalini akıllara getirdi.

Kuyruğu kesilmiş ölü yunus sahile vurdu!

Kınalıada’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü bir yunus balığının vurduğunu fark etti. Kuyruğu kesilmiş halde kıyıya vuran ölü yunus için vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Ölü yunus, yetkililer tarafından sahilden kaldırıldı.

Öte yandan ölü yunus balığının kuyruğunun kesik olması, balıkçı ağlarına takılmış olabileceği, yunusu ağdan çıkarmak için kuyruğunun kesilmiş olabileceğini akıllara getirdi.

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber