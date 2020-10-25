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25.10.2020 - 12:41 | | DHA

Kuyumcu atölyesinden 7,5 kilogram altın çaldılar!

İstanbul’da iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaparak 7 buçuk kilo altın çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin giriş ve çıkış anı kameralara yansıdı.

Kuyumcu atölyesinden 7,5 kilogram altın çaldılar!

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçekmece ve Fatih'te 4 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemelerde Fatih'te televizyon ve ziynet eşyası ile Küçükçekmece'de kuyumcu atölyesinden 7 buçuk kilogram altın, 6 bin dolar ve bin 650 Euro’nun çalındığını belirledi. Kamera çalışmalarının ardından iki şüphelinin eşkal ve kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takibinin ardından 2 şüpheliyi 16 Ekim günü gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcu atölyesinden çaldığı 7 buçuk kilogram altın ele geçirildi. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şubeye getirilen Abdullah B.(51) ve R. B.'nin (49) poliste çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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