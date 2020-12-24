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24.12.2020 - 16:13 | | DHA

Kuyumcudan hırsız böyle yakalandı!

Kahramanmaraş’ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcularda iş yeri sahibini oylayarak altın ve kol saati çalan Ali Ş. (52) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuyumcudan hırsız böyle yakalandı!

Kentte 2 kuyumcu ve 2 saatçiye giren kişi, alışveriş bahanesiyle iş yerini sahibi ve görevlileri oyalayarak el çabukluğu ile altın ve kol saati çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamarası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlığı yapan kişinin benzer uçlardan kaydı olan Ali Ş. olduğunu belirledi.

Ekipler, Ali Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde çaldığı kol saati çıkan Ali Ş.'nin adresinde yapılan aramada ise çalınan altınlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ali Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çektiniz işte, 50 defa mı çekeceksiniz?" dedi.

 

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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