Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Bolu’nun Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmeyen köpek, sokak üzerinde bulunan su kuyusuna düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama aparatı ile köpeği suyun içerisinden çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.