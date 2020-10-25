25.10.2020 - 17:11 | | DHA
Kuzenler motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan amca çocukları Ercan Yaman (17) ve Ali Yaman (18), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Kaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 390 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Ercan Yaman ile kuzeni Ali Yaman, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 kuzenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.